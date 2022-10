Sabemos que están vivos: hermano de periodista secuestrado en frontera con Ecuador

Familiares revelaron este domingo la identidad de los tres miembros del equipo periodístico del diario ecuatoriano El Comercio, secuestrado el pasado lunes en la provincia ecuatoriana de Esmeraldas, fronteriza con Colombia.



Se trata del periodista Javier Ortega, de 32 años, del fotógrafo Paúl Rivas, de 45 años, y del conductor Efraín Segarra, de 60 años de edad, señalaron sus familiares en un comunicado leído hoy a la prensa en Quito.

Precisamente, Ricardo Rivas, hermano de Paúl Rivas, habló en Mañanas BLU sobre los días de incertidumbre dentro de la familia por no saber el paradero ya la suerte del fotógrafo ecuatoriano.

Publicidad

“Había sido un secretismo con los nombres y creemos que ya se cumplió el plazo en el cual la comunidad y el país debe conocer que no es un montaje ni es un autosecuestro, sino de trata de una realidad que estamos viviendo tres familias ecuatorianas. Han sido momentos difíciles y, por eso, pedimos a sus secuestradores que los liberen con vida para que puedan regresar a sus hogares”, dijo.



Agregó que solo se trata de tres personas que estaban cumpliendo con su deber y su trabajo y que no es justo que por esto tengan que perder su libertad y la compañía de sus familias.



“A nosotros nos interesa la parte humana, sabemos que están vivos, que es lo más importante y, por eso, apelamos a la sensibilidad para que puedan regresar a sus hogares”, manifestó.



Precisó que los comunicadores estaban cubriendo “las noticias que se generan en el sector. La inestabilidad, la incertidumbre de la zona y la realidad que vive la población” en la frontera.



“Lo que sabemos es que están vivos, más allá de eso no sabemos. Se conoce que hay una prueba en la cual se podría ver que están vivos. La prueba no nos ha llegado a nosotros, es el Gobierno ecuatoriano el que nos ha dicho eso”, añadió el hombre.



Le puede interesar: Revelan identidad de periodistas ecuatorianos secuestrados en frontera

Aseguró que desconoce si hay un pedido de dinero por parte de los secuestradores por la liberación de los profesionales de la comunicación, así como su paradero exacto.

Escuche la entrevista completa aquí: