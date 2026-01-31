En vivo
Amnistía en Venezuela
Corte Constitucional
Emergencia económica
Vuelos a Venezuela

Blu Radio  / Mundo  / Salen a la luz videos posteriores a la masacre donde murieron 11 personas en una cancha de fútbol

Salen a la luz videos posteriores a la masacre donde murieron 11 personas en una cancha de fútbol

Diez personas murieron en el lugar y una más mientras era atendida en un hospital, además de que 12 personas resultaron lesionadas, -la mitad aún bajo atención médica-, según reportaron las autoridades.

Masacre en El Águila, Valle del Cauca. Cuatro personas fueron asesinadas
Masacre, imagen de referencia
Foto: generada por ImageFX
Por: EFE
|
Actualizado: 31 de ene, 2026

