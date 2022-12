¡Salvajes! Médicos recibieron a primer bebé de 2019 causando terrible dolor a la mamá

Las imágenes muestran la terrible algarabía que surge tras el alumbramiento, así como la actitud indolente de los médicos que no tienen en cuenta el terrible dolor de la mamá recién parida.Las imágenes, registradas en la sección de maternidad del hospital Roosevelt de Guatemala, han sido objeto de un firme rechazo por las autoridades de salud en el país centroamericano.

No se descarta, además, que los participantes en la celebración sean procesados por violencia obstétrica. Tal denuncia ya pende sobre sus cabezas.

Este video fue retirado de los links. Creemos que es necesario tenerlo en nuestro Tweeter con la esperanza de que el primer nacimiento del 2020 lo asistan profesionales más evolucionados y respetuosos con las mujeres y sus bebés. Basta de violencia obstétrica pic.twitter.com/w4035TjJw6 — Dandoaluz.org.ar (@Dandoaluz) January 2, 2019

Según medios centroamericanos, la mamá del pequeño fue maltratada al contener el alumbramiento hasta pasada la medianoche del Año Nuevo.

“Esto es lo más horrible e inhumano que he visto de un parto. He parido hace tres meses y mi conciencia no me ha permitido terminar de ver el video”, indicó la internauta Gakushaa.