¿Se puede suspender el espacio Schengen con España por crisis migratoria en Ceuta?

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, el director de la Fundación Alternativas afirmó que los anuncios realizados por países como Italia y Finlandia deben entenderse dentro del contexto político de gobiernos de derecha y extrema derecha, más que como una decisión sustentada en razones técnicas o de seguridad.

"Es una posición política. No me parece que tenga ninguna razón de ser semejante decisión", aseguró.

La migración beneficia a la economía española

López Garrido rechazó que la crisis migratoria evidencie una pérdida de control del Gobierno de Pedro Sánchez. Por el contrario, sostuvo que España avanza en un proceso de regularización de cerca de un millón de personas que ya trabajan en el país y que son fundamentales para sectores como la construcción, la hostelería y el cuidado de adultos mayores y niños.



Según explicó, buena parte de la economía española depende de la mano de obra extranjera y el debate migratorio ha sido aprovechado políticamente por sectores de extrema derecha.

"El tema de la migración se ha convertido en un asunto manejado fundamentalmente por la extrema derecha y aprovecha cualquier oportunidad, como es esta, por ejemplo, para poder poner de relieve la supuestamente inconveniencia de las migraciones que son inevitables, que son en Europa son enormemente positivas", afirmó.

El director también recordó que países como Italia han registrado en los últimos años cifras de inmigración irregular incluso superiores a las de España.

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"No creo que el espacio Schengen esté en riesgo"

Frente a la posibilidad de que otros países imiten las restricciones anunciadas por Italia, López Garrido consideró que la libre circulación de personas seguirá siendo uno de los pilares de la integración europea.

A su juicio, el espacio Schengen representa uno de los mayores avances de la Unión Europea y sería muy difícil que desapareciera.

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"La libre circulación de personas, de servicios, de mercancías es un enorme avance en Europa y no creo que a nadie se le ocurra acabar con ello. Por eso me imagino que esta posición que han adoptado algunos países dure muy poco tiempo", señaló.

Migrantes de Marruecos a España. Foto: EFE.

Las mafias detrás del ingreso masivo de migrantes

Sobre la llegada masiva de migrantes a Ceuta, el exsecretario para la Unión Europea aseguró que detrás de estos movimientos están redes dedicadas al tráfico de personas.

Explicó que estas organizaciones difundieron la idea de que ingresar a España sería sencillo tras una reciente decisión del Tribunal Supremo relacionada con el ingreso por vía marítima, lo que llevó a miles de personas a intentar cruzar la frontera.

Sin embargo, afirmó que muchos migrantes ya comenzaron a regresar a Marruecos al comprobar que las promesas realizadas por estas organizaciones no correspondían con la realidad.

"Esto es un tema manejado por las mafias claramente", concluyó.

Escuche la entrevista aquí: