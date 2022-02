Se suspendieron algunas actividades y nos sugirieron abastecernos: colombiana en Kiev, Ucrania

“Nos levantamos con alarmas”, relató la colombiana Natalia Gaviria, quien vive desde hace un año en Kiev y hoy está con la incertidumbre por lo que pasa en algunas regiones de Ucrania tras la invasión de Rusia en la madrugada de este jueves, luego del anuncio del presidente Vladímir Putin de una “operación militar”.

La caleña de 23 años comentó en Mañanas BLU que tras confirmarse la invasión este 24 de febrero, la orden fue quedarse en casa y abastecerse en caso de una emergencia que afecte a la capital ucraniana.

Publicidad

“Nos levantamos con alarmas. Nuestros amigos ucranianos nos explicaron que esas alarmas no sonaban hace mucho tiempo (…) Se suspendieron actividades, por ejemplo, en mi trabajo me escribieron que preferiblemente no saliera, que me quedara en casa”.

“Nos dijeron que mantuviéramos la calma, pero hay incertidumbre (…) Hay mucho tráfico y a veces se escuchan ambulancias. Hay mucha gente en las calles. No sugirieron armar maletas y abastecernos”, añadió.

Publicidad

Gaviria, quien trabaja en una empresa de marketing digital, dijo que aún no considera salir de Ucrania, pues la situación es “normal” en la zona donde ella reside actualmente, “no hay Ejército en Kiev” o autoridades armadas. Sin embargo, señaló que desde la Embajada de Colombia en Polonia la contactaron para brindarse información y ayuda si decide salir del país.

“Si llego a ver algo grave si me iría a otro país. Desde la Embajada en Polonia nos contactaron. En el momento que tomemos la decisión de salir, ellos nos dan ayuda. De momento, según la información que tengo, los vuelos siguen autorizados y si se cancelan tocaría vía terrestre”.