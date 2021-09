Se tomó una foto en la Garganta del Diablo y se volvió viral por su aterradora cara "demoníaca"

En redes sociales se volvió viral el caso de una joven que se tomó una foto en la Garganta del Diablo Salta, en Argentina, y quedó con un rostro aterrador, muchos aseguran que está endemoniada.

La Garganta del Diablo Salta es una reserva natural y es muy turístico, es común que las personas lo visiten y se tomen fotos en las rocas que tienen un color típico.

Un caso en particular llamó la atención, donde una mujer se tomó una fotografía con su sobrina, pero la cara de la niña dejó a más de uno aterrado porque, según dicen, su rostro refleja la cara del diablo.

La mujer afirmó que después que tomaron la foto se detallaron del rostro de la pequeña, algo raro porque no usaron ningún filtro y tampoco habían señales de que la cámara se hubiera movido.

"Pensamos que era una foto en movimiento, pero fue inevitable sentir el miedo por el lugar donde estábamos. El rostro de la nena es finito y no tiene nada que ver a como sale en la foto. No es un filtro, con estas cosas no se juegan", explicó la tía de la niña a un medio local.

La historia logró sorprender a más de uno, pues es un caso inusual que se volvió rápidamente viral en las redes sociales.

#Salta ¿Satanás eres tú? Se sacaron una foto en la Garganta del Diablo y apareció un rostro macabro https://t.co/v057Vt1iU2 — Voces Críticas (@Voces_criticas) September 17, 2021

