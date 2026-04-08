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Blu Radio  / Mundo  / Secretario de Guerra de EE.UU. anuncia que no retirará tropas militares tras cese al fuego con Irán

Secretario de Guerra de EE.UU. anuncia que no retirará tropas militares tras cese al fuego con Irán

La vía diplomática avanza, pero Washington deja claro que seguirá atento a cualquier movimiento.

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