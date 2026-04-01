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Blu Radio  / Mundo  / Trump dice que Irán ha pedido una tregua pero Teherán lo niega

Trump dice que Irán ha pedido una tregua pero Teherán lo niega

Las versiones opuestas entre Washington y Teherán sobre una eventual tregua reflejan la tensión de una guerra que ya impacta la seguridad regional, el precio de la energía y las proyecciones del comercio global.

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