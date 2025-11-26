Secretario de Guerra de EEUU llegará hoy a República Dominicana para una visita oficial

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, arribará a Santo Domingo para llevar a cabo una visita oficial, informó este martes la embajada de ese país, un día después de que el presidente dominicano, Luis Abinader, diera a conocer el asunto.

Hegseth aterrizará en la capital dominicana al mediodía (16:00 GMT) de este miércoles, precisó la legación diplomática norteamericana en una escueta nota, que no ofrece detalles de la agenda del alto cargo estadounidense.

Abinader reveló ayer que Hegseth visitará República Dominicana para, entre otros puntos, "fortalecer" los "esfuerzos conjuntos" en la lucha contra el narcotráfico.

El gobernante dijo que Hegseth viajará al país para "seguir coordinando" la "confianza" entre ambos países para enfrentar el narcotráfico y otros delitos transnacionales.



"Hemos tenido (Estados Unidos y República Dominicana) una colaboración, una lucha fuerte contra el narcotráfico en momentos en que ha aumentado la producción de cocaína en algunos países de Sudamérica", refirió el presidente.

La visita de Hegseth se produce en momentos álgidos de la tensión entre Venezuela y Estados Unidos, país que ha desplegado un contingente militar en aguas del Caribe y ha destruido varias lanchas que, asegura, transportaban drogas hacia esa nación.

Un avión de combate F-18E aterriza en el portaaviones USS Gerald R. Ford mientras navega en el Mar del Norte durante el ejercicio Neptune Strike 2025 de la OTAN, el 24 de septiembre de 2025. AFP

Estados Unidos designó ayer al Cartel de los Soles como grupo terrorista al que atribuye vínculos con el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y con la cúpula militar de ese país.

Publicidad

Esta decisión le otorga a la Administración del presidente Donald Trump herramientas adicionales para aumentar la presión sobre el Gobierno de Maduro.

Estados Unidos intentó convencer a piloto de Maduro para que lo entregara: casi lo logran Foto: AFP / ImageFx

Aunque las autoridades estadounidenses mencionan desde los años noventa la existencia de este grupo integrado por militares venezolanos —cuyo nombre provendría supuestamente de las insignias en forma de soles que lucen los generales—, las investigaciones de la Administración de Control de Drogas (DEA) no se oficializaron hasta marzo de 2020, durante el primer mandato de Trump.