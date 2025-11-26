En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Secretario de Guerra de EEUU llegará hoy a República Dominicana para una visita oficial

Secretario de Guerra de EEUU llegará hoy a República Dominicana para una visita oficial

Hegseth aterrizará en la capital dominicana al mediodía de este miércoles, precisó la legación diplomática norteamericana en una escueta nota.

Jefe-Pentagono-Pete-Hegseth-AFP.jpg
Jefe del Pentágono, Pete Hegseth
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 26 de nov, 2025

