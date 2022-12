Secretario general de la OEA llama “dictadorzuelo” y “traidor” a Nicolás Maduro

En el punto más alto de una pugna entre la cabeza de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno venezolano, Almagro desechó todo lenguaje diplomático para desafiar frontalmente a Maduro a dejar que los venezolanos decidan si permanece al frente del país petrolero.

"Que nadie cometa el desatino de dar un golpe de Estado en tu contra, pero que tú tampoco lo des. Es tu deber. Tú tienes un imperativo de decencia pública de hacer el referéndum revocatorio en este 2016", escribió Almagro en una severa carta abierta.

"Negar la consulta al pueblo, negarle la posibilidad de decidir, te transforma en un dictadorzuelo más, como los tantos que ha tenido el continente", continuó el diplomático en su "mensaje" a Maduro.

Un día después que lo llamara "traidor" al servicio de la agencia de inteligencia estadounidense CIA, Almagro acusó a Maduro de mentiroso, lo llamó a frenar la corrupción de su gobierno, liberar a los "presos políticos" y devolver el "legítimo poder" al opositor Parlamento venezolano, que ha visto sus competencias constitucionales reducidas por el Tribunal Supremo de Justicia.

"No soy agente de la CIA. Y tu mentira, aunque repetida mil veces, nunca será verdad", afirmó.

"Mi conciencia está limpia", añadió Almagro, el excanciller uruguayo que ha asumido un rol más confrontativo que su antecesor el chileno José Miguel Insulza, desde que asumió hace un año las riendas del organismo regional.

La misiva de seis párrafos desató la furia de la canciller venezolana, Delcy Rodríguez, quien acusó a Almagro de odiar a Venezuela, tachándolo de "escoria imperial" en Twitter, con la etiqueta "#FueraAlmagro".

"¡Ud jamás dará órdenes a Venezuela!", aseveró Rodríguez, quien añadió que ante la "indignidad y falta de coraje", a Almagro "solo le queda cobijarse genuflexamente en las botas bélicas de su dueño estadounidense!". (Vea también: Maduro dice que irá a referendo si CNE valida las firmas para revocarlo ).

En su carta, el secretario general de la OEA había desestimado las acusaciones.

"No soy traidor. No soy traidor ni de ideas, ni de principios, y esto implica que no lo soy de mi gente, los que se sienten representados por los principios de libertad, honestidad, decencia, probidad publica (sí, de los que suben y bajan pobres del poder), democracia y derechos humanos", escribió.

"Pero tú sí lo eres, Presidente", señaló.

"Traicionas a tu pueblo y a tu supuesta ideología con tus diatribas sin contenido, eres traidor de la ética de la política con tus mentiras y traicionas el principio más sagrado de la política, que es someterte al escrutinio de tu pueblo", añadió Almagro.

En una referencia a las sospechas de corrupción del gobierno venezolano, el secretario general de la OEA llamó a Maduro a "devolver la riqueza de quienes han gobernado contigo" y acabar con la "miseria, desasosiego y angustia" de los venezolanos, que viven con escasez de alimentos, la inflación más alta del mundo, y cortes recurrentes de agua y electricidad.

Convencida que la solución a esos problemas pasa solo por un cambio de gobierno, la oposición afirma que recolectó 1,8 millones de firmas para pedir la activación del referendo revocatorio contra Maduro -cinco veces el mínimo exigido.

Pero el mandatario estimó inviable la iniciativa, y decretó un estado de excepción que otorga amplios poderes al gobierno.

Si el referendo se realiza después del 10 de enero de 2017 -cuando se cumplen cuatro años del actual mandato presidencial- y Maduro pierde, los dos años restantes los completaría el vicepresidente, designado por el mandatario. Si se realiza antes, se convocará a elecciones.

La situación venezolana ha despertado un debate en la OEA, con sede en Washington.

Almagro ha dicho que evalúa invocar la Carta Democrática Interamericana con el fin de convocar un Consejo Permanente del organismo que discuta gestiones diplomáticas para promover la "institucionalidad democrática" en Venezuela.

La canciller venezolana negó hace dos semanas ante el Consejo Permanente que la Carta pueda invocarse sin la aprobación de Caracas, acusando a Almagro de apoyar a la oposición y seguir "instrucciones de Estados Unidos".

Pero Almagro le insistió a Maduro que no planea desistir.

"Sé que te molesta la OEA y mi trabajo (...) Lamento informarte que ni me inclino ni me intimido", concluyó.