Si hay que hacer colas las hacemos con gusto: Piedad Córdoba en Venezuela

La exsenadora colombiana Piedad Córdoba reveló que esperaba recibir apoyo del embajador venezolano ante la Organización de Estado Americanos (OEA), Bernardo Álvarez, -fallecido este viernes- para impulsar una eventual candidatura a la Presidencia de Colombia.



La política, en un acto proselitista del Gobierno de Nicolás Maduro, en Caracas, se dijo conmovida por "la infausta noticia" de la muerte de Álvarez, fallecido algunas horas antes a causa de un infarto sufrido en la capital venezolana.



"Hace apenas cuatro días hablamos telefónicamente, para decirme 'negra, voy a estar contigo a finales de diciembre, porque vamos a comenzar un plan de trabajo porque yo quiero que tú seas la presidenta de Colombia', y habíamos quedado en ese pacto, en ese compromiso", dijo.



En este acto que fue transmitido en Venezuela en cadena obligatoria de radio y televisión, Córdoba, acompañada de Maduro, lamentó que dicho plan de trabajo no se vaya a poder completar junto a Álvarez.



"Pero juro que vamos a seguir trabajando, por la paz de Colombia, por la construcción de la paz en Colombia (...) Seguiremos trabajando por una Colombia inclusiva", agregó.



Maduro saludó la intervención de la colombiana a quien calificó como "la campeona mundial de la valentía, de la paz y de la lealtad" y como "una hermana, compañera, valiente".



Otra de las frases que lanzó Córdoba y que generaron polémica, tuvo que ver con las filas que deben hacer los venezolanos para adquirir los productos básicos.



“En mi país no hay que hacer colas porque no hay con qué comprar, no hay plata, cuando uno defiende la revolución, cuando uno está convencido que nuestra razón de ser en la política es servir, y nos toca hacer colas, las hacemos con gusto”, dijo la exsenadora.



El exprocurador General de Colombia Alejandro Ordóñez inhabilitó a Córdoba en 2010 para ejercer cargos públicos durante 14 años, medida que fue revocada en octubre pasado por el Consejo de Estado.



Durante una conferencia de prensa ofrecida hace un mes, la excongresista señaló que su intención no era presentarse para una candidatura presidencial para el período 2018-2022, sino "avanzar hacia una propuesta y un programa para la búsqueda de la paz".