Si no logramos el muro con México, habrá mucha gente infeliz, incluido yo: Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró que su Gobierno construirá un muro en la frontera con México porque si no, según dijo, habrá "mucha gente infeliz", incluido él mismo.



"Vamos a lograr el muro. Si no conseguimos el muro, tendremos mucha gente infeliz, incluido yo", afirmó el mandatario durante la ceremonia de toma de posesión en su cargo de la nueva secretaria de Seguridad Nacional (DHS), Kirstjen Nielsen, cuya nominación fue aprobada por el Senado el pasado martes.



"Esta es una ocasión muy especial, porque hice campaña por ello", subrayó el presidente, en alusión a la labor fundamental del Departamento de Seguridad Nacional en materia migratoria y fronteriza.



El presidente aplaudió, además, el dato dado a conocer esta semana por esa agencia, que indicó que las detenciones en la frontera con México cayeron a su nivel más bajo en 46 años en el ejercicio fiscal 2017, que concluyó en septiembre pasado, un éxito que atribuyó al endurecimiento de sus políticas.



Pese a emitir una orden ejecutiva a los pocos días de llegar a la Casa Blanca en enero para comenzar de forma inmediata la construcción del muro con México, el multimillonario ha sido incapaz de lograr que el Congreso apruebe fondos para la construcción del mismo, aunque se han abierto a concurso los prototipos.



Durante las actuales negociaciones presupuestarias para el año fiscal 2018, Trump insiste en una partida de seguridad fronteriza, sin embargo, los demócratas están dispuestos a bloquear cualquier propuesta que aporte dólares de los contribuyentes a la construcción del muro.



Por su parte, Nielsen se convirtió en la tercera encargada del DHS en el primer año de Gobierno del magnate, tras el paso por esa agencia del ahora jefe de gabinete de la Casa Blanca, el general John Kelly, y la hasta hoy secretaria interina, Elaine Duke.



Nielsen, una experta en ciberseguridad y gestión de desastres que formó parte del consejo de seguridad nacional durante el Gobierno de George W. Bush (2001-2009), comenzó a trabajar con Kelly a finales de 2016, cuando se encargó de preparar al general, nominado entonces como jefe de DHS, para sus audiencias de confirmación en el Senado.