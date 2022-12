Siempre tengo miedo, pero estoy apoyándolo confiada en Dios: madre de Guaidó

Norka Márquez, madre de Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, habló en Mesa BLU acerca del importante papel que asumió el joven político para ayudar a su país.

“No sabía que eso iba a ocurrir, nos tomó por sorpresa en Venezuela y al mundo entero. En diciembre nos enteramos de que sería presidente de la Asamblea Nacional y estábamos contentos, pero lo del 23 de enero nos sorprendió demasiado”, afirmó.

La madre de Juan Guaidó aseguró, además, que su hijo suele separar los asuntos familiares de los laborales y que por esa razón en su familia no sabían lo que ocurriría el 23 de enero.

“Él dice de esta puerta para afuera es mi trabajo, pero de la puerta para adentro es mi familia, el amor y la unión. Nosotros no nos enteramos de sus decisiones directamente”, dijo.

También reconoció que como madre tiene sobresaltos y miedo por lo que pueda pasarle.

“Siempre tenemos miedo o sobresaltos, pero estamos confiados en Dios y en él porque le damos todo el apoyo familiar, además tiene el apoyo de Venezuela y la comunidad internacional. Aunque después del 5 de enero han sido cortos los encuentros con mi hijo y después del 23 aún más”, aseguró.

La madre del presidente interino de Venezuela no sabe cuál será el futuro del país, pero reconoce las cualidades de su hijo. Incluso, contó una anécdota de su niñez.

“A él le tocó y no sé por qué. Pero creo que despertó confianza por su juventud. Con solo 35 años, lo fresco, firme y determinantes que es. No sé si mi hijo soñó con ser presidente alguna vez, pero mi mamá, quien ya falleció, lo bañaba cuando era solo un bebé mientras le decía – ‘y pensar que cuando seas presidente de Venezuela no me vas a dejar verte o echarte cremita’”-, añadió.

Finalmente, contó que perdieron todo en la tragedia de Vargas en Venezuela y han tenido que padecer la crisis del vecino país.

*Escuche la entrevista completa:

