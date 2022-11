Situación en Venezuela es una enfermedad contagiosa para Colombia: Julio Borges

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, manifestó que la situación del vecino país puede convertirse en una enfermedad contagiosa para Colombia.



“El futuro de Venezuela depende de Colombia y el de Colombia del de Venezuela. Lo que está sufriendo nuestro país es una enfermedad contagiosa para Colombia. Se vive desde ya por las migraciones por la frontera”, dijo.



En ese sentido, el diputado opositor expresó que Colombia necesita una Venezuela democrática. Además, pidió una posición más firme contra el Gobierno de Maduro.



Borges agregó que este martes, con varios opositores fueron a la sede de la Guardia Nacional para pedir el cese de la represión contra las protestas.



“Fuimos a la comandancia de la Guardia Nacional porque la represión ha sido monumental. Fuimos a llevarles la Constitución para que sepan que la violación de los derechos humanos son delitos universales y que Venezuela reitera que lo que quiere son elecciones y no represión”, manifestó.



Añadió que la represión es la actitud de un gobierno débil que lo único que busca es mantenerse en el poder.



“El que está acorralado no es el pueblo, es el Gobierno”, manifestó.



El diputado negó, de otra parte, que el país esté al borde de una guerra civil porque Venezuela no está fracturada en dos mitades simétricas.



“Todo lo contrario. Hay una minoría microscópica que tiene al país entero y no hay un apoyo popular al sistema”, puntualizó.