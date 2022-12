Sobreviviente de incendio en Londres confirma desaparición de niña colombiana

Óscar Millán, colombiano habitante del edificio Torre Grenfell, en Londres, habló en Mañanas BLU sobre el incendio en la edificación que, hasta el momento, deja 17 personas muertas.



Millán reveló que la noche que inició el incendio estaba en su apartamento, ubicado en el sexto piso de la Torre Grenfell, cuando escuchó la alarma de incendios “y cuando me levanté a ver había una llamarada gigante entonces empezamos a salir”.



Explicó que son dos familias de colombianos las que habitan el edificio “y mi amigo Ramiro (uno de los colombianos) estaba conmigo porque lo habíamos invitado a cenar cuando pasó todo”.



Confirmó que la hija de su amigo Ramiro, Jessica Urbano, es una de las desaparecidas del incendio, “no sabemos nada de ella, lo último que supe es que ella habló con la mamá y le dijo que iba bajando las escaleras, pero que había mucha gente”.



Agregó que no se sabe si la menor aún permanece en el edificio, “pero es que no hay cómo saber porque nadie puede entrar, eso está que se cae. Ella venía bajando del piso 20”.



Afirmó que logró salir ileso de la conflagración a través de las escaleras de emergencia, “yo apenas vi el fuego me levanté, me puse una levantadora, cogí pasaporte y celular y salí”.



El colombiano dijo que en el pasado se habían presentado problemas entre los vecinos por el material con el que habían revestido la edificación “porque era como inflamable, el edificio se veía bonito, pero no sé cómo dejaron pasar eso”.

