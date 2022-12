Sobreviviente del Chapecoense pide ayuda económica con conmovedora campaña

La azafata Ximena Suárez, sobreviviente del accidente del vuelo de LaMia, en Ríonegro, Antioquia, lanzó una conmovedora campaña ya que, según dice, no podrá volver a trabajar.

Publicidad

"Tengo dos hijos de 6 y 2 añitos, a los cuales yo los mantengo. La mayor parte de mi vida trabajé como tripulante de cabina (…) el motivo por el cual pido ayuda es porque a raíz de esto no podré trabajar y seguir con mi vida normal ya que presento problemas psicológicos y físicos", escribió en la plataforma GoFundMe , donde se pueden realizar donativos.

En el accidente, en el que murieron 71 personas, la joven de 28 años sufrió una fractura en la mano derecha, se lesionó el tobillo derecho y recibió múltiples heridas en el cuerpo.

Publicidad

El objetivo de Ximena es recoger 100 mil dólares, pero hasta hoy solo ha recogido 175.

Publicidad

A propósito, Ximena Suárez habló en Mañanas BLU 10 AM explicando que “yo la única fuente de trabajo que tenía era la de LaMia, a razón de todo lo que ocurrió he tenido que acudir a abogados para cancelar mis gastos médicos” por lo cual tomó la decisión de iniciar el recaudo.



La azafata resaltó el aprecio que le tiene al pueblo colombiano afirmando que tiene un “gran recuerdo” de las personas que estuvieron a su lado tras el accidente, “estoy muy agradecida con todos, aún sigo en contacto con la gente de la clínica y ellos me comentaban que no les habían pagado”, mencionó.



Sobre su actual estado de salud, Suárez reveló que sigue “delicada, aunque le agradezco todos los días a Dios por haberme salvado de ese accidente”.



Si desea donar vote aquí: