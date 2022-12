Solo el amor nos vuelve más humanos, no las peleas o el bullying: papa Francisco

Desde Panamá, el sumo pontífice invitó a miles de jóvenes a amar la vida con sus imperfecciones y fragilidades. Habló sobre la importancia de dejar atrás las peleas y evitar causarle daño a los demás a través el bullying.



“Abrazar la vida se manifiesta también cuando damos la bienvenida a todo lo que no es perfecto, puro o destilado, pero no por eso menos digno de amor”, dijo durante una vigilia presidida en el campo San Juan Pablo II.

También recordó el gran poder que tiene el amor para transformar.



“Solo el amor nos vuelve más humanos, no las peleas, no el bullying, todo el resto son buenos pero vacíos placebos”, dijo.



En su discurso, el sumo pontífice agregó que el amor de Dios es más grande que las contradicciones y las “pequeñeces,” así como siempre está dispuesto a levantar al caído.



“La verdadera caída, la que es capaz de arruinarnos la vida, es permanecer en el piso y no dejarse ayudar”, señaló.



Finalmente, insistió en que no es necesario estar todo el día conectado en las redes sociales para sentirse reconocido o amado.

