Son pareja desde hace cuatro años y no se han dado un beso: estas son las razones

Estos jóvenes desafiaron el contacto físico, pues al llevar cuatro años de relación no se han dado un beso y decidieron reservarlo hasta el matrimonio. Decidieron priorizar la conexión espiritual y emocional en lugar del contacto físico.

En la actualidad, las relaciones de pareja suelen asociarse a las muestras de afecto, pero Drew y Kaytlin una pareja estadounidense, decidieron desafiar las normas tradicionales.

El noviazgo que carece de afecto físico y relaciones sexuales se basa en límites que ambos han decidido respetar desde el inicio de la relación, esta decisión vinculada además a sus creencias religiosas.

Esta pareja se comprometió hace poco, pero la historia de su relación es algo inusual y que, según señalan, no se ve en estos tiempos. La joven explicó que desde un inicio de la relación le hizo saber a su novio los límites que tendrían, y el compendio y aceptó todo.

Esta pareja se conoció a mediados de 2020 en la adolescencia, cuando asistían a la misma escuela cristiana donde se hicieron amigos, pero se dieron cuenta de que sentían era algo más que una amistad, y decidieron iniciar su noviazgo.

#proposal #neverbeenkissed #purity #CapCut ♬ Surrender - kis @kaytlin.oneall “A relationship is so much more than physical intimacy. A relationship is loving and choosing someone for the good, the bad, and the ugly—not just what you can give them to satisfy them sexually. Yes, physicality is a part, but it’s not the whole picture. It’s about finding someone who knows your heart, encourages you and your passions, supports you in the midst of loss, and chooses you through some of the hardest parts of life. A relationship is not about self-serving motivations; it’s about sacrificial, daily love. In marriage, you add the physical component to all of the emotional depth, and then you get the full picture of what a relationship truly looks like.” Whether you are a Christian or non-Christian, male or female, who you are physically intimate with matters and is important. The reason I’ve opened up on my page about this is because you deserve to be loved and cherished for everything you are, not just for what you can give someone. A relationship is a give-and-take, and I’m a firm believer that every person, no matter what their background, should be deeply loved and respected for everything that makes them who they are. This is in no way shaming anyone for what they have done in past relationships or current ones; it’s to serve as a reminder that your heart is precious, and so is your body, so be careful with who you entrust it to. #engagement

Definieron cada uno de los límites, con el objetivo final del matrimonio. Para los dos, las restricciones que determinaron tienen base religiosa y dejaron claro que la decisión nunca tuvo que ver con restricción de sus padres.

Esta historia que fue compartida en la red social de TikTok y cautivó a los internautas, pues según señaló Kaytlin “Esta convicción vino de Jesucristo”, muchos al conocer la historia la catalogaron de única, mientras que otros no comparten esta forma de llevar su relación.

La publicación donde compartió su historia de amor la acompañó con el siguiente mensaje: “Una relación es mucho más que intimidad física. Una relación es amar y elegir a alguien por lo bueno, lo malo y lo feo, no solo por lo que puedes darle para satisfacerle sexualmente. Sí, lo físico es una parte, pero no lo es todo. Se trata de encontrar a alguien que conozca tu corazón, te anime a ti y a tus pasiones, te apoye en medio de la pérdida y te elija en algunos de los momentos más difíciles de la vida. Una relación no se basa en motivaciones egoístas, sino en un amor sacrificado y cotidiano. En el matrimonio, añades el componente físico a toda la profundidad emocional, y entonces obtienes la imagen completa de lo que realmente es una relación.

Publicidad

Seas cristiano o no, hombre o mujer, la intimidad física es importante. La razón por la que he abierto mi página sobre este tema es porque mereces ser amado y apreciado por todo lo que eres, no solo por lo que puedes dar a alguien. Una relación es un toma y daca, y creo firmemente que toda persona, sea cual sea su origen, debe ser profundamente amada y respetada por todo lo que la hace ser quien es. Con esto no pretendo avergonzar a nadie por lo que haya hecho en relaciones pasadas o actuales, sino recordarle que su corazón es precioso, al igual que su cuerpo, así que tenga cuidado con quién se lo confía”, indicó en su publicación.