Sorpresiva escala de Neymar en Dubai genera especulaciones sobre su futuro

Neymar, que visitó Shanghai el lunes para participar en actos publicitarios, publicó este martes en las redes sociales un vídeo en el que aparecía comiendo junto a unos amigos en el aeropuerto de Dubai (Emiratos Árabes Unidos).

Este vídeo, de algunos segundos y en el que se puede escuchar música brasileña, está acompañado de un comentario en portugués en la red social Instagram: 'Almuerzo a medio camino' ("Na metade do caminho aquele almoço").

En la red social china Weibo publicó la misma foto con un texto similar en inglés ("In the midway of the lunch").

El delantero del FC Barcelona podría establecer un nuevo récord en el mercado de fichajes si el París Saint-Germain paga los 222 millones de euros de su cláusula de rescisión. Neymar no ha ofrecido su opinión sobre la posible operación.

En una fotografía posterior al almuerzo, también publicada en las redes, Neymar aparece en un avión junto a un amigo, añadiendo el símbolo de un aeroplano, una bandera de España y dos signos de exclamación.

Un vídeo precedente le muestra en movimiento, también junto a un amigo que dice "¡Regreso a casa!", a lo que Neymar responde entre risas: "¡Se marcha a Brasil!".

Bein Sport, el medio catarí, también ligado al gobierno del país, como el París Saint-Germain, publicó el lunes en Twitter: "El brasileño Neymar no visitará Doha, como han asegurado varios medios".

En un segundo mensaje señaló que "la estrella brasileña tomó la decisión de dejar el club catalán".

Tras su gira por Estados Unidos, el Barcelona regresa a los entrenamientos el miércoles. Una sesión para la que Neymar está convocado, aunque según la prensa deportiva de la ciudad es poco probable que acuda.

"Neymar y todos los jugadores están convocados al entrenamiento", indicó a la AFP una fuente del Barça.

