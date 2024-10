Supervivientes a la bomba atómica por Nobel: “Que se acaben las armas nucleares"

El superviviente de la bomba atómica Toshiyuki Mimaki, representante de la organización japonesa Nihon Hidankyo galardonada este viernes con el Premio Nobel de la Paz 2024, confió en que este galardón "dé más peso" al mensaje antinuclear que promueven.

Nihon Hidankyo es una agrupación fundada 1956 por 'hibakusha' o supervivientes a las bombas atómicas lanzadas por Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki 11 años antes, y desde entonces ha trabajado por difundir los testimonios de los afectados por todo el mundo y por promover un mundo libre de armas nucleares.

"Creo que, al recibir este premio tan grande, nuestras palabras podrán tener más peso", dijo en una comparecencia ante los medios locales Mimaki, quien tenía 3 años cuando la primera bomba nuclear de la historia fue lanzada sobre la cuidad donde residía con su familia.

"Nosotros ya nos estamos haciendo viejos, el promedio de nuestra edad es unos 85 años. Pero contamos con la siguiente generación", señaló sobre la edad media entre los supervivientes a los bombardeos atómicos restantes en Japón.

"Quiero que se acaben las armas nucleares mientras estemos vivos, es un deseo de todos los 114.000 'hibakusha' que quedamos. Yo estoy en contra de la guerra", añadió Mimaki, miembro del comité representativo de la organización.

"Una vez que empieza una guerra, no se para fácilmente", advirtió Mimaki, quien también confió en que "el presidente de Rusia cambie su opinión" para que se pueda poner fin a la guerra de Ucrania, al ser preguntado sobre este conflicto.

Mimaki admitió que el galardón ha causado una gran sorpresa tanto a la propia asociación como en la ciudad de Hiroshima y en todo Japón -"no me lo puedo creer, parece como un sueño", dijo- y bromeó al afirmar que "no es tan fácil ganar un Nobel" y mencionar al escritor nipón Haruki Murakami, eterno candidato al galardón en la categoría literaria.

Otro miembro de Nihon Hidankyo, el superviviente al bombardeo de Nagasaki Sueichi Kido, afirmó que el premio Nobel "reconoce los resultados de mucho tiempo luchando" por parte de la organización, y confesó que el galardón le trae a la memoria los rostros de otros compañeros 'hibakusha' ya fallecidos.

El primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, también quiso valorar el galardón, un premio "muy importante" para una organización "que lleva mucho tiempo trabajando", según dijo en una rueda de prensa al término de su participación en la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático en Laos.

El Comité Nobel noruego otorgó el Premio de la Paz a la agrupación japonesa "por sus esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares y demostrar a través de testimonios de testigos que las armas nucleares nunca deben volver a utilizarse".