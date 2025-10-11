Talibanes afganos lanzan represalias contra Pakistán por presuntos ataques aéreos

Las fuerzas talibanes de Afganistán lanzaron este sábado una serie de ataques armados contra posiciones militares paquistaníes a lo largo de la frontera compartida, en represalia por supuestos bombardeos realizados por Islamabad en territorio afgano, informaron autoridades locales.

Altos funcionarios de las provincias afganas de Kunar, Nangarhar, Paktia, Khost y Helmand —todas limítrofes con Pakistán— confirmaron que los enfrentamientos armados continúan en varios puntos fronterizos.

“En represalia por los ataques aéreos de las fuerzas paquistaníes, nuestras unidades fronterizas se enfrentaron duramente contra los puestos paquistaníes en diversas zonas”, indicó el ejército afgano en un comunicado citado por la agencia AFP.

Las tensiones escalaron tras una serie de explosiones registradas el jueves en Kabul, la capital afgana, y en el sureste del país. Al día siguiente, el Ministerio de Defensa, controlado por los talibanes, acusó directamente a Pakistán de estar detrás de los ataques, calificándolos como una “violación de la soberanía nacional”.



Pakistán no ha confirmado su participación en dichas acciones aéreas. No obstante, el gobierno de Islamabad exhortó a Kabul a cesar el apoyo y refugio que —según alega— brinda a los talibanes pakistaníes del Tehrik-e-Taliban Pakistan (TTP), grupo acusado de haber matado a cientos de soldados paquistaníes desde 2021.

“El TTP se entrena en Afganistán y comparte ideología con los talibanes afganos. Kabul debe dejar de protegerlos”, expresó una fuente del gobierno paquistaní.

En respuesta a los ataques de este sábado, un alto funcionario de la provincia paquistaní de Khyber-Pakhtunkhwa confirmó a la AFP que su país utilizó “artillería ligera y luego pesada” en cuatro puntos de la frontera tras los primeros disparos del lado afgano.

“Derribamos tres cuadricópteros afganos que presuntamente transportaban explosivos”, añadió el funcionario, quien también señaló que los enfrentamientos se mantenían intensos, aunque hasta el momento no se han reportado víctimas.

En los últimos meses, el TTP ha incrementado su campaña de violencia contra las fuerzas de seguridad paquistaníes en las zonas montañosas fronterizas, lo que ha elevado aún más las tensiones entre los gobiernos de Kabul e Islamabad.