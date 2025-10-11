Colombianas detenidas por Israel regresaron a Colombia tras ser liberadas

En un comunicado del Dapre se dio a conocer la llegada de dos mujeres colombianas al país. Manuela Bedoya y Luna Barreto arribaron en el avión presidencial y se reencontraron con el presidente Gustavo Petro tras su regreso de Bruselas.

En el documento, el Gobierno aseguró que no se deben tratar las acciones solidarias como delito. “Colombia reafirma su condena a las violaciones del derecho internacional y su compromiso con la defensa de los derechos humanos, la paz y la justicia global”, se lee en el comunicado.

Según el Dapre, el Gobierno mantuvo contacto con las dos mujeres y sus familias durante el tiempo que estuvieron detenidas. Además, adelantó gestiones diplomáticas y humanitarias con organizaciones internacionales para lograr su retorno al país.

Así mismo, de acuerdo con la información oficial, Manuela, Luna y sus familias han recibido amenazas y hostigamientos por participar en la flota Global Sumud.