En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Nobel de Paz a María Corna Machado
Carlos Barbosa
Dina Boluarte
Acuerdo entre Israel y Hamás

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Video: explosión en feria de ciencias deja 10 heridos; estudiante podría perder un ojo

Video: explosión en feria de ciencias deja 10 heridos; estudiante podría perder un ojo

El experimento, que formaba parte de la competencia científica, se descontroló y provocó una explosión.

explosión en feria de ciencias deja 10 heridos
explosión en feria de ciencias deja 10 heridos
Foto: captura video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 10 de oct, 2025

Una jornada escolar que debía ser de aprendizaje y entusiasmo terminó en tragedia en el Instituto Comercial Rancagua, ubicado en la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, Argentina. Durante una Feria de Ciencias realizada el jueves 9 de octubre, un experimento escolar terminó en una explosión que dejó al menos diez personas heridas, entre ellas una estudiante de 13 años que podría perder un ojo.

Vea también

  1. Intento de robo de carro en plena avenida deja delincuente atropellado y otro golpeado
    Otro conductor lo grabó todo.
    Foto: Captura de redes sociales
    Mundo

    Video: intento de robo de carro en plena avenida deja delincuente atropellado y otro golpeado

Según los primeros reportes, el accidente se produjo cuando un grupo de estudiantes intentó recrear la erupción de un volcán utilizando una mezcla de azufre y barro. El experimento, que formaba parte de la competencia científica, se descontroló y provocó una explosión que lanzó fragmentos incandescentes hacia los asistentes, causando cortes, quemaduras y contusiones tanto a estudiantes como a padres de familia.

“Fue un estruendo tremendo, todos empezaron a gritar, había chicos con la cara ensangrentada y padres que no sabían qué hacer”, relató una madre testigo de la emergencia al medio local La Opinión.

Entre los heridos, una alumna de 13 años resultó con graves lesiones en el rostro y quemaduras que comprometieron uno de sus ojos. Los equipos de emergencia la trasladaron de inmediato al Hospital Garrahan, en Buenos Aires, donde fue atendida por un equipo interdisciplinario de cirujanos, neurólogos y neurocirujanos que trabajan para evitar la pérdida del órgano afectado.

El instituto había compartido en sus redes sociales la invitación al evento, que contaba con la participación de alumnos, docentes y padres. Las autoridades locales y educativas investigan ahora las circunstancias del siniestro y las medidas de seguridad aplicadas durante la feria.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Video

Viral

Publicidad

Publicidad

Publicidad