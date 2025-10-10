Video: explosión en feria de ciencias deja 10 heridos; estudiante podría perder un ojo

Una jornada escolar que debía ser de aprendizaje y entusiasmo terminó en tragedia en el Instituto Comercial Rancagua, ubicado en la ciudad de Pergamino, provincia de Buenos Aires, Argentina. Durante una Feria de Ciencias realizada el jueves 9 de octubre, un experimento escolar terminó en una explosión que dejó al menos diez personas heridas, entre ellas una estudiante de 13 años que podría perder un ojo.

Según los primeros reportes, el accidente se produjo cuando un grupo de estudiantes intentó recrear la erupción de un volcán utilizando una mezcla de azufre y barro. El experimento, que formaba parte de la competencia científica, se descontroló y provocó una explosión que lanzó fragmentos incandescentes hacia los asistentes, causando cortes, quemaduras y contusiones tanto a estudiantes como a padres de familia.

“Fue un estruendo tremendo, todos empezaron a gritar, había chicos con la cara ensangrentada y padres que no sabían qué hacer”, relató una madre testigo de la emergencia al medio local La Opinión.

Entre los heridos, una alumna de 13 años resultó con graves lesiones en el rostro y quemaduras que comprometieron uno de sus ojos. Los equipos de emergencia la trasladaron de inmediato al Hospital Garrahan, en Buenos Aires, donde fue atendida por un equipo interdisciplinario de cirujanos, neurólogos y neurocirujanos que trabajan para evitar la pérdida del órgano afectado.



Hoy en #MañanasArgentinas por @c5n te contamos la explosión durante una feria de ciencias escolar en Pergamino. Sucedió en la escuela comercial de Rancagua. Así explotaba un tubo con azufre carbón y sal. Hay una nena grave que llegó al Garrahan en helicóptero. Puede perder un ojo pic.twitter.com/YeRj0M5in6 — Diego G (@gabrielediego) October 10, 2025

El instituto había compartido en sus redes sociales la invitación al evento, que contaba con la participación de alumnos, docentes y padres. Las autoridades locales y educativas investigan ahora las circunstancias del siniestro y las medidas de seguridad aplicadas durante la feria.