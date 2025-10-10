Video: intento de robo de carro en plena avenida deja delincuente atropellado y otro golpeado

Un violento intento de robo de vehículo terminó con uno de los delincuentes atropellado y otro golpeado por testigos que intervinieron para evitar la fuga de los asaltantes.

Todo quedó registrado en video por otro conductor, cuyas imágenes se viralizaron rápidamente en redes sociales y generaron gran indignación entre los usuarios.

El hecho ocurrió en la comuna de Independencia, en Santiago de Chile, durante la tarde del pasado lunes, cerca de las 5:00 p. m. Una mujer que se movilizaba en su automóvil BMW quedó detenida en medio de una congestión vehicular sobre la avenida Vivaceta, a pocos metros de la calle Santa María.

En ese momento, al menos tres sujetos con el rostro cubierto la abordaron violentamente con la intención de robarle el vehículo.



La víctima, al verse acorralada, descendió del carro y corrió en busca de ayuda, mientras los delincuentes intentaban encender el automóvil sin éxito. Uno de ellos decidió huir al darse cuenta de que el robo no se concretaría, mientras otro permaneció dentro del BMW y un tercero trataba desesperadamente de abrir la puerta bloqueada.

En cuestión de segundos, un automóvil blanco que transitaba por el lugar impactó al sujeto que forcejeaba junto a la puerta del conductor. El golpe fue tan fuerte que el hombre cayó al pavimento y perdió una de sus zapatillas. Su cómplice, que seguía dentro del vehículo, salió y por un instante pareció intentar auxiliarlo, pero terminó huyendo del sitio.

Este es el video

Transeúntes y conductores que presenciaron la escena se acercaron rápidamente, logrando inmovilizar al delincuente atropellado. Algunos, enfurecidos por el intento de robo, lo golpearon con patadas antes de que llegaran los Carabineros.

La víctima, aunque afectada por la situación, resultó ilesa y recuperó su vehículo. El ladrónfue trasladado a un centro asistencial bajo custodia policial, mientras las autoridades continúan buscando a los otros involucrados.