Taxista atropelló a tres estudiantes tras infartarse, una de ellas murió: “Me desvanecí”

Una estudiante francesa murió en Buenos Aires cuando era operada por las graves heridas que había sufrido tras ser arrollada por un taxi cuyo conductor sufrió un accidente cerebrovascular y un infarto, informaron fuentes médicas.

La joven sufrió una fractura de cráneo y murió durante la cirugía, precisó Ignacio Previgliano, director del hospital Fernández.

En el accidente ocurrido en el barrio de Palermo de Buenos Aires, resultaron heridas otras dos francesas que también fueron ingresadas en el hospital público Fernández, donde permanecen.

“Te juro que no vi a nadie, me desvanecí. Estaba desvanecido. No sé qué me pasó...”, decía el taxista, que siguió hablando en medio del desconcierto.

"Lamentamos mucho la muerte de esta joven mujer pese al esfuerzo que se hizo para sacarla de esa situación, tanto el equipo nuestro como los del hospital Fernández. El tema es que la lesión era gravísima", dijo al canal de noticias A 24 Alberto Crescenti, director del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) de Buenos Aires.

Una de las heridas padece una fractura de pelvis y "está compensada pero en sala de cuidados intensivos ya que requiere de vigilancia permanente", mientras que la otra "está menos complicada, está estable y tiene un pequeño neumotórax que no requiere cirugía", explicó.

¡ESTREMECEDOR! se dio a conocer un #Video de los segundos posteriores al siniestro vial dónde un taxista atropelló a tres estudiantes francesas en #Palermo tras sufrir un síncope: una de las chicas murió. #policiales #CABA #ULTIMAHORA pic.twitter.com/SSjNTG9fvl — POLICIALESONLINE (@PolicialesON) May 10, 2022

Cuando llegó el SAME al lugar, el conductor estaba "con pérdida de conocimiento y habría hecho un paro producto de un infarto. No sabemos si primero se infartó y hace el ACV o el ACV fue anterior, es toda una sumatoria de patologías", indicó Crescenti.

El taxista "está con asistencia respiratoria mecánica con pronóstico reservado" en el hospital Rivadavia, donde fue ingresado, agregó.

