Tenemos la libertad de expresarnos: Guido Bellido sobre sus comentarios homofóbicos en el pasado

Una lluvia de críticas generó en Perú la posesión de Guido Bellido Ugarte como primer ministro. Incluso, en el mismo partido de Gobierno hubo división por la decisión del presidente Pedro Castillo.

La polémica nació, principalmente, por las declaraciones que ha dado en el pasado Bellido Ugarte, en las que arremete contra la población LGBTI y admira a Edith Lagos, la terrorista peruana que formó parte de la organización Sendero Luminoso.

“La revolución no necesita de peluqueros y el trabajo los hará los hombres. El hombre nuevo no puede ser un ‘maricón’. La sociedad socialista no puede permitir este tipo de degeneraciones”, fueron algunas de las palabras citadas por Bellido en 2019.

Ante esto, en diálogo con BLU Radio, Bellido afirmó: "Tenemos la libertad de poder también expresarnos. Eso era en un momento antes de tener esta responsabilidad, ahora es otro contexto. Ahora vamos a actuar como corresponde y a la altura del país".

Entretanto, sobre su admiración a Edith Lagos, manifestó que no tiene afecto por los senderistas: “No se ha hecho ninguna apología, se reconoce de las personas algunas cualidades. Las personas no son negras del todo o blancas del todo”, afirmó.

Asimismo, reiteró que nunca ha sido parte de alguna organización al margen de la ley.

