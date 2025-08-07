Terremoto de magnitud 6,2 sacude la costa este de Taiwán: se sintió en toda la isla

Un terremoto de magnitud 6,2 golpeó este jueves la costa este de Taiwán sin que por el momento se hayan registrado víctimas ni daños materiales de relevancia, informó la Agencia Meteorológica Central (CWA) de Taiwán.

El temblor ocurrió a las 15.45 hora local (07.45 GMT) en el mar, concretamente 128,9 kilómetros al este del condado oriental de Yilan, tuvo una profundidad de 88,1 kilómetros y se sintió en la práctica totalidad de la isla, según datos recopilados por la CWA.

En Taipéi, el sismo provocó sacudidas en los edificios durante varios segundos, aunque la situación volvió pronto a la normalidad.

Taiwán Foto: AFP

A finales de enero, el condado meridional de Chiayi se vio afectado por un terremoto de magnitud 6,4 que causó medio centenar de heridos y daños en más de un millar de viviendas.

Además, la región oriental de Hualien fue escenario de un terremoto de magnitud 7,2 en abril del año pasado que provocó 18 muertos, más de 1.100 heridos y pérdidas millonarias para la economía local.

Taiwán se asienta en la confluencia de las placas filipina y eurasiática, por lo que los terremotos son frecuentes en este territorio.