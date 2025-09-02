Terremoto en Afganistán en impresionantes imágenes: 1.400 muertos y 3.100 heridos

La tragedia que golpea a Afganistán tras el devastador terremoto de magnitud 6,0 continúa dejando un panorama desolador. El último balance ofrecido por las autoridades talibanas eleva a 1.411 las personas fallecidas y 3.124 los heridos, principalmente en la provincia oriental de Kunar y en zonas rurales cercanas a la frontera con Pakistán.

Un niño afgano lleva a su pariente fallecido en un sudario para enterrarlo, después de los terremotos en la aldea de Mazar Dara en el distrito de Nurgal, provincia de Kunar, en el este de Afganistán, el 1 de septiembre de 2025. Más de 800 personas murieron y más de 2.700 resultaron heridas desde la noche del 31 de agosto hasta el 1 de septiembre de 2025, en el este de Afganistán después de un terremoto de magnitud 6, seguido de al menos cinco réplicas sintidas a cientos de kilómetros de distancia. AFP

Miles de viviendas destruidas y familias atrapadas

El portavoz del gobierno talibán, Zabihullah Mujahid, informó que distritos como Nurgal, Chawki y Asadabad se cuentan entre los más afectados, con al menos 5.412 viviendas reducidas a escombros. La Media Luna Roja Afgana advirtió que muchas personas permanecen atrapadas y que los equipos de rescate luchan contra el tiempo para salvar vidas.

El coordinador humanitario de la ONU en Afganistán, Indrika Ratwatte, advirtió que el número de víctimas podría aumentar, ya que se estima que más de 12.000 personas han resultado afectadas directa o indirectamente. “Hoy es el segundo día desde el terremoto y los heridos siguen llegando”, relató el doctor Sharif Khamosh, del Hospital Regional de Nangarhar, quien aseguró que solo en la mañana del martes tres aeronaves trasladaron heridos a Jalalabad.

Rescate en condiciones extremas

Las labores de asistencia enfrentan múltiples obstáculos. Carreteras bloqueadas por deslizamientos de tierra y montañas colapsadas complican el acceso a las aldeas. Columnas de vehículos avanzan lentamente cargados de ayuda humanitaria, mientras helicópteros evacúan a los heridos hacia hospitales en Asadabad y Jalalabad.

La destrucción no se limita a las viviendas: escuelas, mezquitas, tierras de cultivo y ganado también quedaron arrasados, lo que aumenta la fragilidad económica de miles de familias rurales.

Respuesta internacional y urgencias humanitarias

La Oficina de Coordinación Humanitaria de la ONU (OCHA) señaló como prioridades inmediatas la provisión de refugios temporales, agua potable, medicinas y alimentos de emergencia. Para atender la crisis, Naciones Unidas liberó cinco millones de dólares de su fondo de respuesta global, mientras países como Reino Unido, India, China, Pakistán, Irán, Egipto y la Unión Europea anunciaron envíos de ayuda.

Sin embargo, la magnitud del desastre se enfrenta a un panorama complejo: Afganistán vive una profunda crisis económica, con un sistema sanitario debilitado y limitado por las restricciones impuestas por el régimen talibán, así como por la disminución de la cooperación internacional en los últimos dos años.

El terremoto deja así no solo una cifra trágica de víctimas, sino también la evidencia de la vulnerabilidad de un país sumido en la precariedad y que hoy lucha por sobrevivir bajo los escombros.