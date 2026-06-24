Terremoto en Japón de 6.9 sacudió el norte del país

Después de que un temblor golpeara a Venezuela en la tarde de este miércoles, un terremoto de magnitud 6,9 sacudió el jueves el norte de Japón, informó la agencia meteorológica del país, que añadió que no se había emitido ninguna alerta de tsunami.

Inicialmente no se reportaron daños significativos. El sismo ocurrió cerca de la región norteña de Iwate y su epicentro tuvo una profundidad de 50 kilómetros, señaló la Agencia Meteorológica de Japón.

Una mujer en la localidad de Hashikami, donde el temblor se sintió con más intensidad, dijo a la AFP que el único daño en su casa fue que se cayó una foto enmarcada.

Imágenes de la televisión pública NHK mostraron el tráfico circulando como de costumbre en la ciudad de Hachinohe, con los semáforos funcionando normalmente.



Japón es uno de los países con más actividad sísmica del mundo, al estar situado sobre cuatro grandes placas tectónicas en el "Anillo de Fuego" del Pacífico.

El país archipiélago de 125 millones de habitantes suele registrar cientos de sismos por año.

From the National Tsunami Warning Center:

✅ NO tsunami, NO danger from a recent earthquake.



Duty Scientists analyzed the event

at 1430 AKDT Jun 24:

M6.9 near the east coast of Honshu, Japan



A Tsunami Information Statement for this event is posted at https://t.co/npoUHxWBas — NWS Tsunami Alerts (@NWS_NTWC) June 24, 2026