Tesis de Pedro Sánchez es un gran encomillado: periodista que denunció plagio

El periodista español Javier Chicote, que dio a conocer presuntas incorrecciones en la tesis doctoral del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, contó en entrevista con BLU Radio cómo advirtió el presunto plagio.



“Yo estuve como cuatro o cinco horas leyéndola y tomando notas. Saltaron muchas sospechas, había cosa que no cuadraban”, indicó Chicote, quien es doctor en Comunicación.

“En este caso, la herramienta de antiplagio daba en torno a un 15 %, pero es que no se puede copiar nada. Y si fuera, yo entendería que hubiera un párrafo, no sé si por mala fe, un descuido, por lo que fuera. Pero no es un párrafo es una práctica que se repite continuamente”, agregó.



“El motivo de que se repita continuamente es que si Pedro Sánchez, su tesis es de muy baja calidad, se limita a coger informes oficiales, ponerlos ahí y citar a otros autores: Qué pasa, si siempre citara correctamente, su tesis sería un gran entrecomillado. Saltaría a la vista que no hay aportación propia del doctorando”, afirmó el periodista denunciante.

El jefe del gobierno español, Pedro Sánchez, montó en cólera ante ñas acusaciones de plagio en su tesis doctoral, en momentos en que el país ibérico es sacudido por un escándalo de títulos universitarios otorgados de forma aparentemente irregular a personalidades políticas.



Las informaciones aparecidas en algún medio de comunicación que sostienen la existencia de plagio en la redacción de mi tesis doctoral son rotundamente FALSAS.

Emprenderé acciones legales, en defensa de mi honor y dignidad, si no se rectifica lo publicado. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 13, 2018

El jefe de gobierno socialista se refería al diario de derechas ABC, que colocó en la portada este jueves las acusaciones de plagio y que fue titulado: "El corta y pega del doctor Sánchez".



Sobre cuestionamientos sobre un aparente sesgo en su informe, el periodista Javier Chicote respondió tajante.



“Me importa un rabo, publicaré las pruebas que tenga contra quien sea, a mí no me manda ningún político”, sostuvo.



Escuche completa esta entrevista: