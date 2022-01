Tiroteo entre bandas de narcos paraguayos durante concierto del Binomio de Oro

Al menos dos personas perdieron la vida y cuatro más resultaron heridas en un tiroteo ocurrido este domingo en medio de un concierto en la ciudad paraguaya de San Bernardino, del que se desconocen las causas o posibles autores, informaron medios locales.

El hecho ocurrió en el anfiteatro José Asunción Flores, donde se desarrollaba un espectáculo musical denominado Ja'umina Fest, al que se presume asistían miles de personas.

Una de las fallecidas es la reconocida modelo Cristina Vita Aranda , esposa del futbolista Iván Torres, quien milita en el club Olimpia de Paraguay.

Según la autoridades paraguayas el atentado en el concierto, en el que participaba el Binomio de Oro de Colombia, ocurrió cuando una banda de narcotraficantes atacó a “un objetivo”.

“Hay muy poco aún como para atreverse a dar una hipótesis, pero todo apunta a que se aprovechó ese evento para que una organización, probablemente de Pedro Juan Caballero, atentara contra un objetivo. Estamos en plan de saber cuál es”, indicó a medios locales el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio.

De acuerdo con el diario Hoy , tras el tiroteo se divulgó una captura de pantalla de un mensaje de alerta sobre la sospechosa presencia de un grupo que quería alquilar una casa en San Bernardino, el lugar del concierto.

“Tengo entendido que ya se trabajó sobre ese dato, entonces se sabía de la presencia de personas con esas características, personas fronterizas, no sabíamos si eran narcos, eran fronterizos de zona de Pedro Juan Caballero, no sabemos la veracidad de eso, porque es una foto tomada del teléfono, pero era parte de la inteligencia que nos había alertado a la mañana”, indicó. Ahondó que no sabe a ciencia cierta qué se hizo con ese dato.

Hay duras críticas en Paraguay por la falta de presencia de policías en el evento, aunque el ministro del Interior dijo que se trataba de un evento privado y había al menos 200 policías alrededor.

ABC TV indicó, basado en informes del Ministerio de Salud, que cuatro personas fueron trasladadas a centros hospitalarios tras sufrir heridas de bala y que su condición es estable.