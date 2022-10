Toledo viaja a Israel desde Estados Unidos, según medio peruano

El expresidente de Perú, Alejandro Toledo, sobre quien pesa una orden de captura internacional por supuestamente haber recibido 20 millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, se dispone a viajar en las próximas horas desde Estados Unidos hasta Israel, según informó hoy el Canal N de televisión.



Toledo tiene previsto embarcarse en el vuelo 954 de la aerolínea estadounidense United Airlines, que partió esta noche desde San Francisco con destino a Tel Aviv, de acuerdo a la información difundida por el Canal N.



La orden de captura, con alerta roja para la Interpol, fue emitida el jueves por la Justicia peruana tras considerar que Toledo debe ingresar de manera preventiva en prisión por 18 meses mientras se le continúa investigando por los presuntos delitos de tráfico de influencias y lavado de activos.



El expresidente peruano reside habitualmente en San Francisco, donde trabaja como investigador en la Universidad de Stanford, pero los trámites de extradición son más complicados si es capturado en Israel, pues no existe convenio bilateral con Perú.



Toledo mantiene lazos amistosos con Israel, puesto que su esposa Eliane Karp es una judía de origen belga, y además es el país de origen del empresario peruano-israelí Josef Maiman, acusado de ser el testaferro del exmandatario en el entramado de empresas "offshore", donde Odebrecht depositó supuestamente los sobornos.



En Israel, un policía en el aeropuerto de Ben Gurion (Tel Aviv), dijo a Efe "no tener información" sobre la presunta llegada de Toledo esta tarde en un vuelo desde San Francisco.



Por su parte, un funcionario del organismo de emigración, a cargo del control fronterizo, explicó que cualquier información sobre entradas o salidas de pasajeros requiere una orden judicial.



Por otro lado, personas en Israel del entorno del expresidente peruano dijeron a Efe desde el anonimato que "no habían tenido contacto con él".



El Gobierno ofreció el viernes una recompensa de 100.000 soles (unos 33.000 dólares) para quien facilite la detención de Toledo, independientemente del país en el que se produzca.



El Ejecutivo peruano solicitó además la colaboración de las autoridades estadounidenses para detener y expulsar a Toledo, y advirtieron que podría estar planeando "su fuga" a Israel.



Toledo es la primera gran figura de la política peruana inculpada por el caso Odebrecht al supuestamente haber favorecido a esta empresa en la licitación de la Carretera Interoceánica del Sur, que atraviesa el territorio peruano desde la costa del océano Pacífico hasta la frontera con Brasil.



Odebrecht reconoció en su acuerdo con la Justicia estadounidense haber pagado 29 millones de dólares en sobornos a funcionarios peruanos entre 2005 y 2014, período que comprende los Gobiernos de Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011) y Ollanta Humala (2011-2016).