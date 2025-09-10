Publicidad

Tragedia en zoológico: guarda muere devorado por leones que lo atacaron por detrás

Tragedia en zoológico: guarda muere devorado por leones que lo atacaron por detrás

Un guarda con décadas de experiencia fue atacado por leones en un zoológico mientras realizaba su rutina. Los visitantes presenciaron la escena sin poder ayudar.

Tragedia en zoológico: guarda muere devorado por leones que lo atacaron por detrás
Los leones se fueron en manada a atacar al hombre.
Foto: Captura de redes sociales
Por: AFP
|
Actualizado: septiembre 10, 2025 12:31 p. m.

Un guarda de un zoo de Tailandia murió devorado por leones, informaron este miércoles las autoridades.

El incidente se produjo en el Safari World Bangkok, que se presenta como uno de los mayores zoológicos de Asia y ofrece excursiones para dar de comer a leones y tigres por unos 1.200 bats (37 dólares) por persona.

"La víctima es un empleado del zoo que alimentaba habitualmente a los leones", declaró a AFP Sadudee Punpugdee, un responsable del Departamento de Parques Nacionales.

Según el encargado, el fallecido habría sido atacado por seis o siete leones.

"Un hombre salió de un vehículo, estaba solo, de espaldas a los animales (...) permaneció de pie unos tres minutos y luego un león se acercó lentamente y lo atrapó por detrás. No gritó", contó Tavachai Kanchanarin, un visitante del zoo, a la cadena local Thairath.

Este es el impresionante video del ataque:

La víctima tenía más de 30 años de experiencia como guarda del zoológico.

Publicidad

Según la página web de Safari World, "los visitantes pueden acercarse a animales salvajes como tigres, leones, osos y cebras que se pasean libremente en su hábitat natural".

