Trancaba la puerta de la casa, sin saberlo, con un tesoro de 100.000 dólares

Un granjero de avanzada edad que pasaba dificultades en zona rural de Michigan, Estados Unidos, tuvo un increíble golpe de suerte tras descubrir que una inmensa roca, usada en su casa por décadas para trancar la puerta, costaba nada menos que 100.00 dólares (más de 303 millones de pesos colombianos).



"Me di cuenta de inmediato que esto era algo especial", dijo Mona Sirbescu, miembro de la facultad de geología en ciencias terrestres y atmosféricas de la Central University of Michigan.



A lo largo de su vida, Sirbescu ha acudido a invitaciones de cientos de personas que le han consultado por el valor de piedras y meteoritos. Sin embargo, esto era diferente.



"Es el espécimen más valioso que he tenido en mi vida, monetaria y científicamente", dijo Sirbescu,



De acuerdo con la versión del afortunado granjero, que ha pedido mantener en reserva su nombreLo más sorprendente vino cuando preguntó si la roca tendría si la enorme roca que vino de los cielos podría tener algún valor económico.

La respuesta lo dejó frío.

De acuerdo con Sirbescu, el enorme meteorito que cayó en Grand Rapids, Michigan, en 1930 y que el hombre usaba para trancar la puerta podría costar nada menos que unos 100.000 dólares.la roca fue enviada algunas veces para que sus hijos y nietos contaran la historia.De acuerdo con los científicos de la Central University of Michigan,“Los meteoritos de hierro generalmente consisten en aproximadamente 90-95 por ciento de hierro,"Lo que suele ocurrir con estos en este punto es que los meteoritos pueden venderse y mostrarse en un museo o venderse a los coleccionistas y vendedores que buscan obtener ganancias",Al parecer, varios museos estarían considerando comprar el meteorito para sus colecciones,dijo Sirbescu.