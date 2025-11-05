En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Soldados liberados
Ataques a 'narcolanchas'
Zohran Mamdani
Jaime Esteban Moreno
Palacio de Justicia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Tren arrolló un carro y mató a sus cinco ocupantes

Tren arrolló un carro y mató a sus cinco ocupantes

El accidente sucedió el martes por la noche cuando un tren interurbano arrolló en un paso a nivel al vehículo, causando la muerte de cinco de sus ocupantes y heridas muy graves a una sexta persona.

carro-Szentmártonkáta, cerca de Budapest.jpg
Accidente en Szentmártonkáta, Hungría
Foto: Redes Sociales
Por: EFE
|
Actualizado: 5 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad