Tren arrolló un carro y mató a sus cinco ocupantes

Cinco personas han muerto y una ha resultado herida de gravedad al arrollar un tren al automóvil en el que viajaban en la localidad de Szentmártonkáta, cerca de Budapest, la capital de Hungría, informa este miércoles el portal Hvg.

El accidente sucedió el martes por la noche cuando un tren interurbano arrolló en un paso a nivel al vehículo, causando la muerte de cinco de sus ocupantes y heridas muy graves a una sexta persona.

La empresa estatal de ferrocarriles, MÁV, ha indicado que el automóvil incumplió las reglas de circulación y ha aclarado que ningún ocupante del tren sufrió heridas.

La Policía está investigando las circunstancias del accidente y ha informado que analiza si el conductor del automóvil se saltó el semáforo en rojo en el paso a nivel.



La línea férrea afectada se reabrió al tráfico pasadas las 05.00 de la madrugada.

f