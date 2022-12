Tribunal nombrado por Parlamento venezolano trabajará desde OEA, Bogotá y Washington

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, dijo hoy que el Tribunal Supremo nombrado por el Parlamento de Venezuela, de mayoría opositora, "abre un camino a la institucionalidad" en el país.



Almagro hizo estas afirmaciones en un enérgico discurso durante la insólita instalación en la OEA de un Supremo paralelo al oficial y cuyos miembros están perseguidos por la Justicia venezolana desde su nombramiento en julio.



El Parlamento venezolano designó en julio a 33 magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), con la idea de que reemplacen a 33 jueces en ejercicio de esa instancia, por considerar que están al servicio del Gobierno y que fueron nombrados con graves irregularidades.



"Los magistrados (del Supremo opositor) tienen la fundamental tarea de dar sentido a la Justicia nuevamente en el país, una Justicia que ha sido esquiva para los venezolanos, inexistente para los venezolanos, definitivamente atropellada por los abusos y arbitrariedades del régimen", dijo hoy Almagro.



"El TSJ (oficial) es hijo de la Asamblea Nacional Constituyente y definitivamente está deslegitimado por sus acciones contra la democracia, sus abusos y arbitrariedad contra el Estado de derecho y los derechos humanos", agregó.



Almagro no precisó de qué forma va a trabajar el Supremo opositor, si celebrará sesiones en las instalaciones de la OEA, como algunos de ellos han venido diciendo a la prensa en los últimos días.



Solo dijo que "el comienzo de sus trabajos abre un camino a la institucionalidad venezolana", sin especificar dónde y cómo efectuarán esa labor.



"Los venezolanos necesitan mucha fuerza, para enfrentar una dictadura, la peor receta es la cobardía, celebramos el coraje personal de estos magistrados para asumir la democracia", señaló el excanciller uruguayo, al frente de la OEA desde mayo de 2015.



Almagro insistió asimismo en el mensaje que repite en las últimas semanas de pedir más sanciones económicas y diplomáticas contra el Gobierno de Venezuela, un mecanismo, afirmó entre aplausos, "para poner al régimen de rodillas".



Ya desde su llegada, Almagro fue recibido en el Salón de las Américas, el gran salón de actos de la OEA, con una sonora ovación de las decenas de asistentes.



Los magistrados, presididos por Miguel Ángel Martín, fueron subiendo uno a uno al palco del salón, en el que hoy no están las banderas de los 35 Estados miembros ni el cartel con el logotipo de la OEA.



El evento comenzó con el himno nacional de Venezuela y el grito más oído entre los asistentes, algunos con banderas de Venezuela, ha sido: "¡Justicia!".



Los jueces nombrados por la oposición llevan más de dos meses perseguidos por la Justicia, refugiándose en embajadas en Caracas, exiliándose en otros países y uno de ellos en prisión domiciliaria en Venezuela.



Por el momento, Efe no ha podido constatar la presencia de ningún embajador de alguno de los Estados miembros, y la misión de Venezuela confirmó este jueves su ausencia y está a la espera del evento de hoy para el pronunciamiento del Gobierno.



