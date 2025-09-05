Trump advierte que EE. UU. derribará aviones venezolanos que representen una amenaza

Estados Unidos "derribará" cualquier avión militar venezolano que represente una amenaza para sus fuerzas desplegadas en el Caribe, declaró este viernes el presidente Donald Trump.

Aviones F-16 venezolanos sobrevolaron brevemente un buque estadounidense que efectúa vigilancia antidrogas en el Caribe, lo que provocó una advertencia del Pentágono, que horas después mandó una decena de cazas F-35 a Puerto Rico, según fuentes cercanas al asunto.

"Bueno, no estamos hablando de eso, pero sí estamos hablando del hecho de que hubo una elección que fue una elección muy extraña, por decirlo suavemente", así respondió el presidente Donald Trump a la pregunta de si '¿Le gustaría ver un cambio de régimen en Venezuela?'. Trump insistió en que mucha droga está entrando a Estados Unidos desde Venezuela.

En desarrollo...