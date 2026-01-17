Trump anuncia que bajó el precio de la gasolina a ritmo de Daddy Yankee

La Casa Blanca volvió a dar de qué hablar al hacerse viral de manera espontánea por una celebración inesperada del presidente estadounidense, Donald Trump. Esta vez no fue por un discurso oficial, sino por un video que abrió el debate sobre la música que acompañó el mensaje.

Si bien el uso de formatos virales por parte de las instituciones no es nuevo, cuando se trata de la Casa Blanca el impacto se multiplica. En cuestión de horas, la publicación se instaló en la agenda pública, con aparentes intenciones de atraer al público latino.



Al ritmo de reggaetón, Trump celebró la baja del precio de la gasolina

En el video difundido por la cuenta oficial de TikTok del gobierno de Estados Unidos se utilizó la canción “Gasolina”, de Daddy Yankee, como banda sonora para revelar la reducción en el precio del combustible. En las imágenes se puede ver al presidente Donald Trump en varios eventos públicos, acompañado del mensaje: “Promesas hechas, promesas cumplidas”.

De acuerdo con el video, en 43 de los 50 estados el precio del galón de gasolina se encuentra por debajo de los tres dólares. El clip, de 35 segundos, superó rápidamente los cinco millones de visualizaciones y acumuló cientos de miles de reacciones, consolidándose como uno de los videos más comentados de la Casa Blanca.

Reacciones en redes sociales

La elección musical generó sorpresa, humor y debate. “Gasolina”, lanzada en 2004, es uno de los mayores éxitos de la música urbana latina y un referente global. En redes sociales, los comentarios oscilaron entre el asombro y el respaldo abierto a la administración Trump.

De hecho, desde el entorno del gobierno destacaron el video como una herramienta efectiva para conectar con audiencias jóvenes, al tratarse de una estrategia que le apuesta a:



Contenidos breves y visuales.

Uso de música popular.

Mensajes políticos simplificados.

La publicación coincide con un contexto geopolítico clave. Tras los movimientos relacionados con la actual relación de Estados Unidos con Venezuela y los anuncios sobre la reactivación industrial petrolera, los mercados registraron descensos en las cotizaciones del crudo.

Publicidad

Este escenario impactó de forma positiva en los precios del combustible y en Wall Street, donde se observó una leve recuperación. Para la administración Trump, el mensaje fue claro: la caída del precio de la gasolina se presenta como un alivio al costo de vida y como un resultado directo de sus políticas.

