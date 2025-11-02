En vivo
Blu Radio  / Mundo  / Trump cuestiona posibilidad de guerra con Venezuela: Maduro tendría días contados como presidente

Trump cuestiona posibilidad de guerra con Venezuela: Maduro tendría días contados como presidente

Trump puso en duda una guerra con Venezuela, pero lanzó críticas a Maduro y a la crisis migratoria que "afecta a Estados Unidos".

Donald Trump y Nicolás Maduro
Trump habló de la carta de Nicolás Maduro.
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de nov, 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en una entrevista con el programa 60 Minutes de CBS que duda que su país entre en guerra con Venezuela, aunque lanzó duras críticas al Gobierno de Nicolás Maduro y a la crisis migratoria que ha impactado a la región.

Ante la pregunta de la periodista Norah O’Donnell sobre la posibilidad de una intervención militar en el país suramericano, Trump respondió: “Lo dudo. No lo creo, pero nos han tratado muy mal; no solo con las drogas, sino que han traído a nuestro país a cientos de miles de personas que no queríamos”.

En el adelanto de la entrevista, publicada en la red X, también fue cuestionado sobre si los días de Nicolás Maduro como presidente estaban contados, a lo que Trump contestó: “Yo diría que sí, creo que sí”. Sin embargo, al ser consultado sobre posibles “huelgas terrestres” o acciones militares en Venezuela, el exmandatario evitó confirmarlo:

“Yo no les digo eso. O sea, no digo que sea cierto o falso, pero yo, ya saben, no lo haría. ¿Por qué iba a decir que haría eso? Porque no le cuento a un periodista si voy a ir a la huelga o no”, dijo.

Además, dijo que su homólogo chino, Xi Jinping, afirmó en algún momento que China no intervendrá en Taiwán mientras él dirija la Casa Blanca, aunque no hablaron del tema en su reciente reunión en Corea del Sur.

Xi "dijo abiertamente, y su gente dijo abiertamente en las reuniones: 'Nunca haríamos nada mientras el presidente Trump sea presidente', porque saben las consecuencias", declaró.

