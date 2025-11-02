Trump cuestiona posibilidad de guerra con Venezuela: Maduro tendría días contados como presidente

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró en una entrevista con el programa 60 Minutes de CBS que duda que su país entre en guerra con Venezuela, aunque lanzó duras críticas al Gobierno de Nicolás Maduro y a la crisis migratoria que ha impactado a la región.

Ante la pregunta de la periodista Norah O’Donnell sobre la posibilidad de una intervención militar en el país suramericano, Trump respondió: “Lo dudo. No lo creo, pero nos han tratado muy mal; no solo con las drogas, sino que han traído a nuestro país a cientos de miles de personas que no queríamos”.

CBS: "Are we going to war against Venezuela?"@POTUS: "I doubt it. I don't think so, but they've been treating us very badly — not only on drugs, they've dumped hundreds of thousands of people into our country that we didn't want." pic.twitter.com/AaVTu2RIxv — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 3, 2025

En el adelanto de la entrevista, publicada en la red X, también fue cuestionado sobre si los días de Nicolás Maduro como presidente estaban contados, a lo que Trump contestó: “Yo diría que sí, creo que sí”. Sin embargo, al ser consultado sobre posibles “huelgas terrestres” o acciones militares en Venezuela, el exmandatario evitó confirmarlo:

“Yo no les digo eso. O sea, no digo que sea cierto o falso, pero yo, ya saben, no lo haría. ¿Por qué iba a decir que haría eso? Porque no le cuento a un periodista si voy a ir a la huelga o no”, dijo.



CBS: Are Maduro's days as president numbered?@POTUS: "I would say yeah. I think so, yeah." pic.twitter.com/PTyGfBvRwM — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) November 3, 2025

Además, dijo que su homólogo chino, Xi Jinping, afirmó en algún momento que China no intervendrá en Taiwán mientras él dirija la Casa Blanca, aunque no hablaron del tema en su reciente reunión en Corea del Sur.

Xi "dijo abiertamente, y su gente dijo abiertamente en las reuniones: 'Nunca haríamos nada mientras el presidente Trump sea presidente', porque saben las consecuencias", declaró.