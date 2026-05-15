En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Selección Colombia
Iván Cepeda
Trump - Xi Jinping
Clan del Golfo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Trump descarta diálogo sobre aranceles durante visita a Pekín

Trump descarta diálogo sobre aranceles durante visita a Pekín

Trump descartó conversaciones sobre aranceles pese a la tensión comercial entre Washington y Pekín.

Donald Trump - Xi
Por: EFE
|
Actualizado: 15 de may, 2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó este viernes haber hablado sobre aranceles con su homólogo chino, Xi Jinping, durante su viaje a Pekín, a pesar de la guerra comercial entre ambas potencias.

"No hablamos de aranceles. Quiero decir, están pagando aranceles. Están pagando aranceles sustanciales, pero no hablamos de eso", respondió Trump a la prensa a bordo del avión presidencial Air Force One.

Según el mandatario, este asunto "no se mencionó" a pesar de que ha marcado la relación entre ambas superpotencias desde que Trump regresó al poder en 2025 e impuso una batería de aranceles a China y a buena parte de países del mundo.

Aranceles de Donald Trump

La cumbre de Pekín entre los presidentes estuvo precedida el miércoles por una reunión en Seúl entre el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, para mantener negociaciones comerciales.

La última reunión entre Trump y Xi, celebrada en Corea del Sur en octubre del año pasado, sirvió para aliviar tensiones entre ambas potencias, con la reducción de algunos aranceles y el levantamiento de algunas restricciones sobre tierras raras y productos agrícolas.

Un fallo del Tribunal Supremo de Estados Unidos de febrero pasado que invalidó parte de los aranceles de Trump abrió una nueva fase en la guerra comercial.

El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, aseguró este viernes que Washington espera cerrar con China un acuerdo para compras agrícolas por valor de "decenas de miles de millones de dólares" anuales durante los próximos tres años, además de avances en ventas de aviones Boeing y soja.

También le puede interesar:

Presidentes-Trump-Xi-Jinping-AFP.jpg
Mundo

Reunión Trump - Xi Jinping: se oponen a un Irán con armas nucleares y piden normalizar Ormuz

Deportación autoridades EEUU
Mundo

Juez ordena a Gobierno Trump regresar a EE. UU. colombiana deportada al Congo

Publicidad

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Donald Trump

Xi Jinping

Estados Unidos

China

Publicidad

Publicidad

Publicidad