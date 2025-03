Trump evalúa posibles excepciones en la aplicación de aranceles recíprocos en abril

El presidente estadounidense, Donald Trump , avanzó este lunes que en la imposición de aranceles recíprocos a partir de abril habrá excepciones tras considerar que muchas naciones afectadas no podrían soportar la nueva situación.

"El 2 de abril habrá aranceles recíprocos, pero podríamos aceptar menos de lo que nos gravan, porque nos han gravado tanto que no creo que puedan aceptarlo. En otras palabras, nos han cobrado tanto que me da vergüenza cobrarles lo mismo, pero (el volumen) será considerable", dijo en un acto en la Casa Blanca.

El líder republicano se pronunció tras haber anunciado una inversión 21.000 millones de dólares por parte del grupo surcoreano de automoción Hyundai Motor en Estados Unidos , que en su opinión refleja que la política arancelaria funciona porque cuando se fabrica en EEUU no se reciben aranceles.

Trump destacó que el 2 de abril puede que no se incluyan aranceles a todos los sectores. La imposición a algunos como los automóviles, la madera o los microchips, según destacó, se detallará en los próximos días.

"Pero en general, el 2 de abril será un gran día, un día de reciprocidad, y recuperaremos parte del dinero que nos han quitado. Seamos amables y usemos la palabra 'quitado'. No quiero usar una palabra más fuerte, porque estos tipos son políticos profesionales y no les gusta oír esas palabras. Me niego a usar la palabra 'robado', pero reduciremos mutuamente los aranceles", dijo.

El mandatario insistió en que aunque los aranceles serán recíprocos, puede que dé un "respiro a muchos países". "Podríamos ser incluso más amables. Hemos sido amables con muchos países durante mucho tiempo", recalcó Trump, que ha bautizado el 2 de abril como el "Día de la Liberación".