Trump no conoce América Latina: exfuncionario de EE.UU. sobre críticas a Duque

El ex subsecretario de Estado para asuntos de América Latina en EE.UU. Juan González habló en Mañanas BLU sobre las críticas del presidente Donald Trump al Gobierno Duque en los últimos días.



González, quien trabajó en el gobierno de Barack Obama, aseguró que las palabras de Trump son una “falta de reconocimiento al sacrificio del pueblo colombiano” en la lucha contra el narcotráfico.



“Trump no conoce América Latina, está totalmente enfocado en la política doméstica del país (EE.UU.) y no está analizando estratégicamente el valor que tiene la amistad con Colombia”, dijo.



Agregó que le “preocupa” que al lanzar tantas críticas al presidente Duque y a Colombia, en un futuro se pueda llegar a dudar de la alianza estratégica que los dos países mantienen hace años.



Dijo que las críticas son una “falta de entendimiento estratégico de la relación bilateral” y afirmó que el presidente de Estados Unidos no reconoce que “Estados Unidos tiene una gran responsabilidad en el tema de las drogas pues el problema es la demanda que hay en ese país por la cocaína”.



