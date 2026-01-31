En vivo
Trump ordena retirar la presencia de agentes federales en protestas de Mineápolis

Trump ordena retirar la presencia de agentes federales en protestas de Mineápolis

La orden del mandatario se produce tras la indignación generada en el país por la muerte de dos manifestantes por disparos de agentes federales durante las protestas contra las redadas migratorias en Mineápolis.

