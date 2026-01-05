En vivo
Trump pide a Delcy Rodríguez "acceso total" a Venezuela y lanza amenazas de nuevos ataques

Trump pide a Delcy Rodríguez "acceso total" a Venezuela y lanza amenazas de nuevos ataques

En ese sentido, volvió a asegurar que las grandes petroleras estadounidenses entrarán en Venezuela a reparar la infraestructura que construyeron y que, según él, el chavismo robó a Washington.

Delcy-Rodriguez-AFP.png
Delcy Rodríguez en consejo de seguridad
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 5 de ene, 2026

