Blu Radio  / Mundo  / Maduro y su esposa comparecerán hoy ante un tribunal federal de Nueva York

Maduro y su esposa comparecerán hoy ante un tribunal federal de Nueva York

La audiencia tendrá lugar después de que el Gobierno estadounidense anunciara el sábado la captura del mandatario venezolano en Caracas, en una operación que incluyó ataques aéreos contra objetivos en Venezuela.

Nicolas-Maduro-Cilia-AFP.png
Nicolás Maduro y Cilia Flores
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 5 de ene, 2026

