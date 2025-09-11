Publicidad

Trump promete que dará con los responsables del asesinato de Kirk en Utah

En un video difundido en sus redes sociales, Trump aseguró que su Gobierno "perseguirá a los culpables" y preservará el legado de Kirk, a quien describió como "un patriota y defensor de la libertad de expresión".

Donald Trump.jpg
Donald Trump //
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: septiembre 11, 2025 05:11 a. m.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió este miércoles que su administración dará con los responsables del asesinato del activista conservador Charlie Kirk en un campus universitario de Utah.

En un video difundido en sus redes sociales, Trump aseguró que su Gobierno "perseguirá a los culpables" y preservará el legado de Kirk, a quien describió como "un patriota y defensor de la libertad de expresión".

"Que Dios bendiga a Estados Unidos", concluyó en su declaración de unos cuatro minutos difundida en sus redes sociales y en las de la Casa Blanca.

El mandatario expresó "su dolor" por la muerte de Kirk y lo calificó como un "campeón" en el trabajo de "guiar a jóvenes" en la política del país.

Trump aprovechó para culpar de "esta violencia" a la retórica de la izquierda radical, y mencionó ataques contra conservadores en otros momentos de la historia y en distintos lugares del país.

El ataque ocurrió en un auditorio de la Universidad del Valle de Utah, donde Kirk participaba en un evento con estudiantes. Según las autoridades, un hombre armado abrió fuego, posiblmente desde un techo, y una bala alcanzó al activista en el cuello, provocándole la muerte poco después en un hospital cercano.

Publicidad

El sospechoso fue detenido horas más tarde y se encuentra bajo custodia del FBI, que investiga los motivos del tiroteo.

Charlie Kirk, de 31 años, era fundador de Turning Point USA, una influyente organización conservadora enfocada en el activismo universitario. Nacido en Arlington Heights, un suburbio de Chicago, creció en una familia de clase media y desde joven mostró interés por la política.

Con el tiempo se convirtió en una de las voces más reconocidas del movimiento conservador juvenil en Estados Unidos, cercano al presidente Trump.

