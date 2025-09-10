Él era Charlie Kirk, activista y comentarista político que murió tras recibir un disparo

Charlie Kirk, de 31 años, fundador de la organización conservadora Turning Point USA, una de las principales caras jóvenes del movimiento Make America Great Again (MAGA) y férreo defensor del derecho a portar armas, murió este martes tras recibir un disparo en el cuello durante un evento en la Universidad de Utah Valley. El crimen ha reavivado los temores sobre el aumento de la violencia política en Estados Unidos.

El ataque ocurrió mientras Kirk participaba en un auditorio universitario ante centenares de asistentes. Un video que circula en X muestra el momento en que el proyectil lo alcanza y él se lleva la mano a la herida, en medio de gritos y caos, mientras los presentes huían en pánico.

Dos horas más tarde, el expresidente Donald Trump confirmó la noticia de su fallecimiento y lo recordó con un mensaje en su plataforma Truth Social: “El gran, e incluso legendario, Charlie Kirk ha fallecido. Fue querido y admirado por todos, especialmente por mí”.



De joven activista a figura del MAGA

Kirk saltó a la escena pública en 2012, con apenas 18 años, tras fundar Turning Point USA y recorrer universidades para debatir con estudiantes liberales. Esa estrategia lo convirtió en un referente juvenil del conservadurismo.

Su serie de encuentros titulada Demuestra que estoy equivocado alcanzó gran popularidad y, precisamente, una de estas convocatorias lo llevó este 10 de septiembre al campus de Utah.

Con el paso de los años, Kirk se consolidó como un aliado cercano de Trump. En 2019 visitó la Casa Blanca junto con jóvenes conservadores y, en 2024, participó activamente en mitines de campaña. Estaba casado y tenía dos hijos pequeños.

Charlie Kirk Foto: AFP

En abril de 2023 generó polémica al afirmar que las muertes por armas de fuego eran “desafortunadamente” un precio que valía la pena pagar para proteger la Segunda Enmienda de la Constitución. Hizo estas declaraciones tras un tiroteo en una escuela de Nashville, Tennessee, que dejó seis muertos.



Turning Point USA, un semillero conservador

La organización que fundó Kirk nació con la misión de promover valores conservadores y de libre mercado en los campus estadounidenses. Con sede en Arizona, ha crecido rápidamente hasta tener presencia en cientos de escuelas y universidades. Sus conferencias anuales congregan a miles de jóvenes y figuras destacadas del Partido Republicano.

Publicidad

Turning Point se ha convertido también en un bastión del expresidente Trump: organiza entrenamientos políticos, moviliza voluntarios y actúa como un brazo juvenil del movimiento MAGA.



Orígenes y controversias

Kirk nació en 1993 en Arlington Heights, al norte de Chicago, en el seno de una familia de clase media y raíces cristianas. Su padre trabajaba en el sector inmobiliario y su madre era ama de casa. En la secundaria Wheeling High School participó en debates estudiantiles, donde despertó su interés por la política. En entrevistas ha admitido que no fue un gran estudiante, motivo por el cual no asistió a la universidad.

Su carrera estuvo marcada por declaraciones polémicas contra la migración, el feminismo y las políticas de diversidad en los campus. Durante la pandemia de covid-19 minimizó la crisis sanitaria al compararla con catástrofes históricas y en 2020 fue parodiado en la serie South Park, lo que él calificó como “una medalla de honor”.