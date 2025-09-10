Asesinato de Charlie Kirk: Trump ordena ondear a media asta las banderas del país

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este miércoles ondear a media asta las banderas del país por el asesinato del comentarista conservador Charlie Kirk, uno de sus estrechos aliados.

"En honor a Charlie Kirk, un verdadero gran patriota estadounidense, ordeno que todas las banderas estadounidenses en todo Estados Unidos ondeen a media asta hasta el domingo por la tarde", anunció en la plataforma Truth Social.

Asimismo, el republicano canceló una cena que tenía prevista este miércoles con colaboradores en la recién remodelada Rosaleda de la Casa Blanca.

Kirk, de 31 años, fue asesinado de un disparo en el cuello mientras participaba en un evento en el campus de la Universidad Utah Valley (UVU) frente a centenares de personas.

Aunque la universidad informó en un principio que una persona había sido arrestada, el periódico The New York Times detalló que la persona detenida no es el autor del disparo.

El activista fue trasladado en estado crítico al hospital de Timpanogos, en la ciudad de Oren, pero el propio Trump anunció su fallecimiento.

Casado y padre de dos hijos, Kirk era un activista, escritor y comentarista conocido principalmente por haber fundado Turning Point, una organización estudiantil que promueve los valores conservadores.

Charlie Kirk Foto; AFP

El comentarista solía participar en debates universitarios en el que confrontaba sus ideas con las de estudiantes progresistas.

Kirk prestó además su apoyo a Trump en varios de sus mítines de campaña electoral del año pasado y estuvo presente en la ceremonia de investidura del hoy presidente.