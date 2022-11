Trump reconoce pago a exactriz porno, pero niega encuentro sexual

Después de haber negado un pago a la ex actriz porno Stephanie Clifford, conocida como Stormy Daniels, ahora el presidente Donald Trump está diciendo que le dio 130 mil dólares.

El pago lo hizo a través de su abogado personal, Michael Cohen, pero aclara que se hizo para frenar “ falsas acusaciones y extorsionistas hechas por Daniels”.

El presidente Trump dice que este tipo de acuerdo son comunes entre personajes millonarios y celebridades y que el acuerdo con Daniels está en firme y que ella lo violó porque inicialmente firmó una carta diciendo que no había tenido ninguna relación sexual con Trump.

En su pronunciamiento, a través de Twitter, Trump no reconoce el encuentro sexual que Daniels dice haber tenido con Trump en el año 2006.

El cambio de versión del presidente sobre el caso de Stormy Daniels busca frenar una investigación judicial por no haber reportado el pago a Daniels como un aporte de campaña.

Ante la ley el pago era considerado un aporte de campaña porque buscaba evitar que el testimonio de Daniels afectara la imagen de Trump para las elecciones de 2016.

Como los recursos inicialmente fueron pagados por el abogado de Trump y no se había dado un reembolso, eran vistos como fondos de campaña no reportados. Ahora que Trump reconoce que ya le devolvió el dinero al abogado y que los recursos salieron de su bolsillo, el nuevo abogado de Trump, el ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani busca tumbar la acusación de que hubo una violación al esquema de financiación de campañas.