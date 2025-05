Trump sorprende con foto viral creada por IA: aparece vestido de papa en sus redes

A solo cinco días del inicio del cónclave que elegirá al próximo papa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , sorprendió este viernes 2 de mayo al compartir en sus redes sociales una imagen creada por inteligencia artificial en la que aparece vestido como sumo pontífice.

La foto, que rápidamente se volvió viral, fue publicada en su red Truth Social y replicada en otras plataformas, lo que ha generado todo tipo de reacciones.

La publicación se produce luego de que Trump bromeara esta semana desde la Casa Blanca sobre la posibilidad de convertirse en papa. "Me gustaría ser papa. Esa sería mi opción número uno", aseguró el mandatario durante un encuentro con periodistas. Al ser consultado sobre sus preferencias para el cónclave, respondió: "No sé, no tengo preferencia, pero debo decir que hay un cardenal de un lugar llamado Nueva York que es muy bueno. Veremos qué pasa".

Trump se refería al cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York, quien será uno de los representantes estadounidenses en el cónclave que comenzará el próximo 7 de mayo y que deberá elegir al sucesor del papa Francisco, fallecido el pasado 21 de abril.

Aunque la imagen compartida por Trump no es real, sino generada por IA, el gesto ha sido interpretado por algunos como una nueva provocación del presidente estadounidense.